Задержанный в Норвегии «бразилец» признался, что он россиянин

Гражданина Бразилии, которого заподозрили в работе на российскую разведку, задержали в Норвегии в октябре 2022 года. PST тогда предположила, что он на самом деле россиянин и работает под прикрытием.
В начале расследования PST направила обращение в посольство России, назвав имя мужчины и попросив дипломатов подтвердили или опровергнуть информацию. По словам Хафсмоу, ответа на запрос не последовало. После признания обвиняемого PST направила новое письмо в российское посольство. «Теперь мы с нетерпением ждем, укажет ли посольство, что Микушин тот, за кого себя выдает», — сказал Хафсмоу.
PST утверждает, что после «смены имени» Микушин получил консульскую помощь от посольства России. Хафсмоу заявляет, что дипломаты дважды связывались с мужчиной.
«Консульский отдел посольства не располагает информацией о том, что Хосе Ассис Джаммария имеет российское гражданство. В данном случае консульская помощь не предоставляется», — сказали в посольстве России в ответ на запрос издания.
РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.
VG утверждает, что располагает документами, которые якобы связывают Микушина с ГРУ (с 2010-го — Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил). Адвокат мужчины Марияна Лозич отказалась комментировать это предположение.
«Он признает, что он Михаил Валерьевич Микушин, и он признает, что предоставил неверное удостоверение личности государственным органам Норвегии при подаче заявления на получение вида на жительство в королевстве», — сказал она.