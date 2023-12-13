ЕС потребовал от стран Балкан срочно присоединиться к его санкционной политике

«По мере того как мы как мы расширяем сотрудничество с партнерами, мы призываем их обеспечить срочный и стабильный прогресс в направлении полного выравнивания своей внешней политики с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, включая запретительные меры Евросоюза, и действовать сообразно», — говорится в заявлении саммита.
«Мы приветствуем те страны Западных Балкан, которые уже продемонстрировали выполнение их стратегических обязательств, полностью выровняв свою внешнюю политику с политикой ЕС, и призываем тех, кто этого еще не сделал, быстро продвигаться в этом направлении. Мы подчеркиваем важность исполнения запретительных мер и предотвращения их обхода», — говорится в заявлении.
«Разделять взгляды ЕС — это явный знак стратегической ориентации партнеров», — отмечается в документе.
Хотя документ озаглавлен как совместная декларация лидеров стран Западных Балкан и руководства ЕС, все его 14 страниц представляют собой список требований ЕС к этим государствам и поощрений, которые Евросоюз обещает им, включая расширенные инвестиции, оказание военного содействия через Европейский фонд мира или расширенное участие в программах обучения молодежи в странах ЕС. Это объясняется тем, что декларации по итогам таких мероприятий полностью разрабатываются внешнеполитической службой Евросоюза под руководством Жозепа Борреля, а затем просто предлагаются для подписания странам-партнерам с возможностью внесения минимальных корректив. Такой подход соответствует европейскому принципу выравнивания внешней политики стран-партнеров и кандидатов на вступление ЕС с курсом Брюсселя.
Сам Боррель неожиданно признался журналистам перед началом встречи, что уровень безопасности государств — партнеров ЕС падает тем сильнее, чем активнее эти страны сотрудничают с Евросоюзом.
«Мы живем в трудные, сложные, опасные времена. С точки зрения внешней политики мы должны больше поддерживать те страны, которые в большей степени разделяют нашу внешнюю политику и политику безопасности. Вернее, я бы сказал, политику небезопасности, поскольку, чем в большей степени они разделяют нашу внешнюю политику, тем с большими вызовами для своей безопасности они сталкиваются», — сказал Боррель.
Среди опасностей, которые подстерегают государства — партнеры Евросоюза, он назвал кибератаки.
Для повышения уровня безопасности стран Западных Балкан Боррель, в частности пообещал выделить дополнительные €2 млн для поддержки кибербезопасности в Черногории, Албании и Северной Македонии.