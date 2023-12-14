04:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru
От испанского стыда до крутых вопросов: как Приморье выступало на пресс-конференциях Путина за 20 лет
Ретроспектива незабываемых вопросов от Приморья президенту страны перед его очередным тет-а-тетом с Россией.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пресс-конференция и одновременно прямая линия с президентом Владимиром Путиным после паузы на 2022-й год вновь пройдет по всем медиа страны. Начало мероприятия ожидается 14 декабря в 12 часов по московскому времени. Прозвучать на ежегодной пресс-конференции президента РФ Приморскому краю удавалось далеко не каждый раз за прошедшие 22 года. Но если уж вопрос от Приморья попадал в прямой эфир — он нередко вызывал «испанский стыд», чем гордость за регион. Выступления приморских лиц перед Путиным долго и сочно смаковались во всех уголках нашей необьятной страны. Регион не раз выступал перед Владимиром Путиным так, что забыть это просто невозможно. Даже если очень хочется. А если у вас все же получилось — ИА PrimaMedia в своей ретроспективе напомнит.
Женщина должна смущать мужчину
Чаще других: целых три раза удалось обратиться к главе РФ главреду местного печатного издания Марии Соловьенко. На пресс-конференции президента Владимира Путина 1 февраля 2007 года, задавая вопрос о коррупции в ходе подготовки саммита АТЭС, она назвала Владимира Владимировича «несравненным».
На ответ президента: «Вы меня смущаете», — Соловьенко отреагировала фразой: «Мне очень приятно, женщина должна смущать мужчину».
Яркое первое выступление закрыло Марии вход на пресс-конференции первого уровня на несколько лет, однако женщина была настойчива, и в 2012 году снова оказалась в первых рядах у микрофона.
Второй раз задать вопрос президенту Соловьенко посчастливилось в 2012-м. Она спросила Владимира Путина о коррупции в Минобороны при Анатолии Сердюкове, не преминув уточнить, что вообще в своей работе она деятельность главы государства критикует.
— Я очень жестко критикую вас в своей газете, но сейчас хочу порадовать, — сообщила президенту Мария Соловьенко, вызвав одобрительные аплодисменты в зале и разрядив обстановку после ряда острых вопросов, связанных главным образом с «законом Димы Яковлева».
Владимир Путин отметил, что определить, воровали или нет руководители минобороны, может только суд.
— У меня нет желания никого выгораживать, и никто там никого не будет выгораживать, — сказал президент. — В этом вы можете быть уверены на сто процентов!
Беседы с президентом Марии Соловьенко оказалось мало и после завершения пресс-конференции она передала главе государства через его пресс-секретаря Дмитрия Пескова записку с «ответом на вопрос, почему китайцев так много, а нас так мало». Очевидно, речь шла о китайской медицине, которая может помочь состоянию здоровья главы государства. Кто, как не приморская журналистка может спасти здоровье президента, не правда ли?
Рассказывая впоследствии о своем выступлении, Соловьенко не поддержала общее мнение о том, что пресс-конференции такого масштаба заранее срежессированы. По ее словам, общение президента с журналистами шло достаточно спонтанно.
— Такие пресс-конференции нужны, что бы кто ни говорил. То, что скажет глава государства, кроме него не скажет никто, — добавила Мария Дмитриевна. — Но я на пресс-конференцию этого президента больше не поеду, хватит. В одну реку нельзя войти дважды.
Но уже в следующем, 2013-м году. Соловьенко вновь выступала (а говорить в данном случае следует именно о выступлении, а не о нормальном журналистском вопросе — Прим. Ред.) на пресс-конференции президента. Речь вышла не менее… неожиданная.
Слово приморской журналистке дали не сразу, но Путин заметил ее и сказал, что помнит их прошлый разговор. Пообещав больше не смущать главу государства, своего слова Соловьенко не сдержала. Она успела прочитать выдержку из произведения Аркадия Гайдара «Чук и Гек», предложить чиновникам сброситься на 20-миллионный томограф для больных онкологией и национализировать природные ресурсы, чтобы стать пожизненным президентом.
После такого вопроса раздался шквал аплодисментов из зала.
«Даже не выделяйте деньги из бюджета, а соберите понемногу с чиновников, всего-то не хватает 20 млн рублей. И желательно до нового года, сделайте подарок жителям», — скромно попросила Соловьенко.
Глава государства поддержал просьбу приморского представителя СМИ и сделал пометку в своем блокноте.
— Очень обидно и не по-государственному, что мы вкладываем средства в развитие больших проектов, а потом не можем ими пользоваться в полной мере. Мы обязательно изыщем 20 млн рублей и запустим оборудование, это решение даже не обсуждается, — отметил президент.
«Национализируйте природные ресурсы, и тогда каждый россиянин, каждый мальчишка признает вас пожизненным президентом», — высказала еще одно революционное предложение Мария Соловьенко.
— Недра по закону принадлежат народу, это так. И многие крупные предприятия, в том числе «Газпром» в большей части принадлежат государству. Конечно, был момент семь-восемь лет назад, когда он чуть не уплыл из рук государства. Но так не случилось, и контрольный пакет акций остался у государства. Это позволяет нам держать достаточно низкую цену на газ внутри страны. Идея ваша мне понятна и я даже в чем-то с вами согласен, что вы подразумеваете, что большие средства могли бы идти на развитие страны. Но смысл частичного частного участия в делах «Газпрома» в том, что это самое участие дает ему развиваться, выходить на новые рынки, налаживать сотрудничество с иностранными компаниями. Прекрати мы это, и от нас все отвернутся, партнеры испугаются, что опять у нас все «уходит в тень». Обязательно отвернутся, даже не сомневайтесь, — ответил Владимир Путин.
Как президент к президенту
Дважды удалось задать свой вопрос президенту и активисту, певцу, общественнику из Владивостока Сергею Мильвиту. На пресс-конференции 2017 года он обратил на себя внимание не только президента, но и широкой общественности. Выступление приморца сопровождалось гулом толпы, Путину пришлось успокаивать журналистов.
Воспользовавшись статусом президента фонда развития Владивостока «Горожанин и Гражданин» Мильвит обратился к Владимиру Путину емко и скромно «как президент к президенту».
Мильвит задал несколько вопросов, касающихся в первую очередь экологии: о защите лесов, мусоросжигательном заводе и недостроенном спорткомплексе в Снеговой Пади.
«Самое главное, что я взял слово и смог рассказать президенту о всей той боли, которую высказывают мне жители Владивостока», — прокомментировал свое выступление Сергей Мильвит.
В своем ответе Владимир Владимирович признался, что о проблемах мусоросжигательного завода и недостроенного спорткомплекса не знал, но пообещал разобраться. Президент также признал проблему сохранения лесов.
«Под видом реализации проекта “дальневосточного гектара” выдаются земли, которые входят в лесной фонд, в охранные зоны, и с этим нужно разобраться», — отметил глава государства.
Отдельно президент прокомментировал глубокую криминализацию Приморья.
«Владивосток далеко находится от столицы. Как у нас всегда говорили — до господа высоко, до царя далеко. И есть там проблема, которую пока не удалось решить. Не хочется говорить об этом, но вынужден: это достаточно глубокая криминализация региона. Это касается и рыбы, это касается и леса, это касается и других направлений экономической деятельности. Но постепенно, постепенно мы будем там приводить все в чувство. Во всяком случае, в порядок, необходимый для нормальной жизни людей», — заявил Владимир Путин.
Обо всем и ни о чем
В 2018 году представитель Приморья на ежегодной президентской пресс-конференции был не так конкретен, а его вопрос был самым длинным из всех. Выступая уже второй год подряд перед Владимиром Владимировичем владивостокский активист, член общественной палаты Сергей Мильвит сказал обо всем и ни о чем сразу.
Сергей успел поблагодарить президента за перенос столицы ДФО во Владивосток, напомнить о своих прошлогодних вопросах — о мусоросжигательном заводе, вырубке лесов и микрорайоне Снеговая Падь. Дальше он перешел к критике пенсионной реформы, покритиковал экологию, поздравил Владимира Владимировича с Новым годом и подытожил информацией о тяжело больном мальчике в Иркутской области, которому требуется лечение в Москве.
Выступление Мильвита оставило за собой больше вопросов, чем ответов. «У нас что, своих больных мальчиков нет?» — недумевали приморцы.
Подробно ответить Путин посчитал нужным лишь на вопрос о пенсионное реформе, остальное он переадресовал новому главе региона Олегу Кожемяко.
Отвечая на вопрос от Владивостока, Владимир Путин сообщил, что в начале 2000-х годов и в их середине был категорически против всякого повышения пенсионного возраста.
«Я и сейчас считаю, что выбранная позиция тогда была правильной. Потому что и продолжительность жизни была у нас низкая. И количество работающих по отношению к неработающим было другое. Сейчас кардинально все поменялось. Дело не в дефиците сегодняшнего дня, а в том, что количество работающих становится все меньше и меньше. А количество неработающих пенсионеров увеличивается. Да, сейчас это можно закрыть. Пять-семь лет мы будем жить спокойно. Но пройдут эти пять-семь лет и страна все равно будет вынуждена это сделать. Но придется делать это резко и без всяких переходных периодов, без всяких льгот, в том числе и для женщин. Если бы не было понимания этих тенденций, я бы никогда не разрешил этого сделать. Я прекрасно отдавал себе отчет, как люди будут реагировать. Ведь когда это касается конкретного человека, это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика и справа, и слева. Такие вещи. они неприятные, но они неизбежные», — заявил Владимир Путин.
Не хочу забегать вперед
За все 20 лет участия Приморья в пресс-конференциях президента было задано всего два резонансных вопроса, не вызвавших среди приморцев, да и других россиян испанский стыд.
15 декабря 2011 года состоялся десятый, юбилейный прямой эфир с президентом РФ. Тогда же Владивосток задал свой самый резонансный и острый вопрос. Бизнесмен Андрей Голдобин пожаловался Путину на губернатора Сергея Дарькина, отметив, что при нынешней власти очень трудно заниматься предпринимательством из-за коррупции. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что учтет критику приморцев. Многие связывают именно этот вопрос с последующей отставкой губернатора.
«Бизнес в условиях мощной коррупции, которая присутствует в крае. Местный чиновничий аппарат набивает карманы за счет нас — бизнесменов», — заявил Голдобин.
«Дело не только в коррупции, очень много вопросов связано с криминалом в крае, больше, чем в каком-либо другом регионе Российской Федерации, к сожалению, — ответил на вопрос Владимир Путин. — Не хочу забегать вперед, но то, что вы сегодня сформулировали и сказали, мною, безусловно, будет учитываться в будущем».
Андрей Голдобин проходил свидетелем по уголовному делу экс-руководителя «Примводоканала» Александра Шишкина. В июне-июле 2007 года предприниматель передал через посредника взятку в размере 1,2 млн рублей за уменьшение объема работ по техническим условиям по водоснабжению и канализации строящегося объекта, в который собирался инвестировать.
Позднее после прямого эфира Голдобин заявил, что не обвинял напрямую действующего губернатора Приморья Сергея Дарькина. В феврале 2012 года президент РФ принял досрочную отставку Дарькина по собственному желанию.
Девушка в лимонном плаще
Самым взвешенным и подготовленным из всех обращений Приморья к президенту за последние годы стал вопрос заместителя главного редактора ИА PrimaMedia Оксаны Киселевой в ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году. Журналист спросила президента об уголовном деле Сергея Фургала, народных протестах и недовольствах.
Впоследствии вопрос приморской «девушки в лимонном плаще» был назван в соцсетях и СМИ «самым жестким» и «единственным крутым вопросом на конференции».
"Меня спрашивают теперь — почему именно этот вопрос, ведь редакция сайта primamedia.ru работает во Владивостоке, а судьба Фургала, скорее, должна волновать хабаровчан. Отвечаю — во-первых, никогда не чувствовала себя привязанной только к Приморью — с 2008 года интересуюсь происходящим на большой территории от Бурятии и Забайкалья (когда ещё никто не знал об их предстоящем вливании в ДФО) до Сахалинской области и Чукотки.
Во-вторых, «Примамедиа» — это большая профессиональная команда, с филиалами в Хабаровске, на Сахалине, Камчатке и так далее. Поэтому, готовясь к пресс-конференции, я думала не только «за Владивосток». И, кроме того, — не про ледяной дождь же на Чуркине разговаривать с президентом?!", — говорит Оксана Киселева.
«Старалась не волноваться и четко формулировать, чтобы не повторить неудачный опыт тех, кто растекается по древу 4−5 минут и этим вызывает только смех коллег», — прокомментировала свое выступление перед Путиным замглавреда ИА PrimaMedia.
«Цены на жилье достигли невиданной высоты»
Еще один адекватный и правильный вопрос с артикуляцией проблемы, а не хайпа ради, задала журналистка телеканала ОТВ Ирина Трофимова на пресс-конференции 2021 года. Он касался заоблачных цен на квартиры и парадокса, когда дальневосточная ипотека подстегнула не только строительство, но и стоимость жилья, а также катастрофической убыли населения из региона.
В ответ Владимир Путин сообщил, что так или иначе ситуация по этим вопросам в Приморье и на Дальнем Востоке, в целом, улучшается.
Так, президент рассказал о том, какие ипотечные программы, призванные улучить обеспеченность населения жильем, действуют на Дальнем Востоке: дальневосточная ипотека — 2%, сельхозипотека — 3%, для семей с детьми — 6%, льготная ипотека — 7%.
«И, конечно, развитие строительных технологий, уровня промышленного производства стройматериалов сказываются на ценах на жилье. Но мы ипотеку под 2% ввели, чтобы понизить [цены]. И в целом это сыграло свою роль. Но депопуляция происходит не только из-за высоких цен на жилье. Мы сейчас думаем об этом. И для страны в целом. Потому что эта дешевая ипотека ведет к подорожанию. Но это привело и к тому, что 90 млн квадратных метров мы построили. Позитивный эффект очевиден. И количество семей, которые улучшают свои жилищные условия, увеличивается. В том числе это касается и ИЖС (индивидуальное жилищное строительство)», — сказал президент.
Напомним, Приморье принимало участие в «прямых разговорах» с Владимиром Путиным, и во время его президентства, и в то время, когда он занимал пост премьер-министра. Включения велись из Владивостока, Уссурийска и Находки.
Первый разговор Владимира Путина с россиянами состоялся 24 декабря 2001 года и транслировался он двумя российскими телеканалами — ОРТ и РТР. Наряду с другими крупными городами свои вопросы задали и жители Владивостока.