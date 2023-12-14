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02:20 (мск), источник: ТАСС

Финляндия на один месяц открыла два КПП на границе с Россией

СТОКГОЛЬМ, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Финляндии в полночь четверга (01:00 мск) возобновило на один месяц работу КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба финского кабмина.

Источник: РИА "Новости"

Всего на финско-российской границе восемь КПП, оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года. «Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска “Ваалимаа” и “Ниирала”, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», — сообщает пресс-служба. Это решение кабмина действительно до 14 января 2024 года, уточняется в сообщении.

Прием заявлений от лиц, находящихся в поисках международной защиты, на сухопутной границе с Россией будет осуществляться на работающих КПП, добавляет МВД страны.

Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, Финляндия решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Также эти пункты пропуска наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок, считает он.

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