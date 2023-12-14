Финляндия на один месяц открыла два КПП на границе с Россией

Всего на финско-российской границе восемь КПП, оставшиеся шесть будут закрыты до 14 января 2024 года. «Пункты пересечения границы останутся закрытыми, за исключением пунктов пропуска “Ваалимаа” и “Ниирала”, которые будут открыты для движения в четверг, 14 декабря», — сообщает пресс-служба. Это решение кабмина действительно до 14 января 2024 года, уточняется в сообщении.
Прием заявлений от лиц, находящихся в поисках международной защиты, на сухопутной границе с Россией будет осуществляться на работающих КПП, добавляет МВД страны.
Как уточнил на пресс-брифинге 12 декабря представитель Пограничной службы Финляндии Микко Лехмус, Финляндия решила открыть именно эти пункты пересечения границы, так как они наиболее удобны для людей, живущих по обе стороны границы и периодически посещающих своих родственников. Также эти пункты пропуска наиболее подходят для дипломатических и грузовых перевозок, считает он.