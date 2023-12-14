13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итоги года с Владимиром Путиным. Главные заявления
В этом году прямую линию президента объединили с ежегодной пресс-конференцией.
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Владимир Путин назвал главной задачей обеспечение суверенитета, обеспечение прав и свобод граждан России.
Просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее не будет в том виде, в каком она существовала тысячу лет. Укрепление суверенитета — это укрепление обороноспособности страны, обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы. И обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Без этого Россия не сможет, это понимает вся страна.
Президент заявил, что запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы идти вперед. По словам Путина, рост ВВП по итогам года ожидается на уровне 3,5%
Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там было 2,1%, значит, отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. У нас подросла инфляция — ожидается 7,5−8%, но ЦБ и правительство принимают меры.
«Устойчивость российской экономики — приятная новость для тех, кто хранит деньги в банках. Подрастает зарплата и реальные располагаемые зарплаты населения — на 5−7%. Конечно, не у всех так, но у многих. МРОТ с 1 января будет сразу повышен на 18,5%. Мы не часто это делаем. Госдолг сократился с $46 до $33 млрд».
Владимир Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе кабмина. Власти вовремя не открыли импорт яиц, сейчас решение принято, сообщил глава государства. Ситуация с ценами на яйца в стране будет улучшаться, ожидает президент. «Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал как у него с яйцами. Говорит, что у них все в порядке», — пошутил президент.
«Цели спецоперации не меняются — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины».
Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Теперь вернемся к этим целям, — они не меняются. Денацификация Украины, ее демилитаризация, ее нейтральный статус.
«Что касается демилитаризации. Если они не хотят договариваться, нам придется применять другие меры. Сегодня Украина уже почти ничего не производит, всё привозят, извините за моветон, на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Какое-то еще время будут давать. Всё, что Украине западники обещали — всё дали. Мы это уничтожали и будем уничтожать. Это и есть демилитаризация. Либо мы договоримся и согласуем, либо мы решим силовым путем».
Президент ответил на вопрос о второй волне мобилизации.
Прошла частичная мобилизация. И мы призвали тогда 300 тыс. человек. Поначалу было много иронии, смешков на этот счет. Прилепили название этим людям — «мобики». Отлично воюют ребята, просто отлично! Четырнадцать Героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства.
В зоне СВО сейчас находятся 244 тысячи человек. И 44 тысячи уволены в связи с достижением предельного возраста. На вчерашний вечер, набрано 486 тысяч контрактников. Поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Это 1500 человек ежедневно.
Но все вместе — будет под полмиллиона человек, вот до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.
«Когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Те же ветераны — люди с колоссальным боевым опытом, пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи?» — задал вопрос президенту боец штурмовой бригады Министерства обороны России «Ветераны» Сергей Соболев, который находится сейчас под Донецком.
Президент ответил, что уже сейчас свыше тысячи ветеранов работают в школах и с детьми. Он также пообещал расширить участие ветеранов в образовательных программах. Путин привел в пример слова первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники, и отметил, что согласен с этим высказыванием.
Это правильно. Это точно абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем смысле слова. Уже начинаем это делать и совершенно точно продолжим. Одно дело — прочитать в книжке, кино посмотреть патриотическое, а другое — передать на личном примере. Самое лучшее воспитание — на личном примере. Кто это может сделать лучше, чем вы?
Президент Владимир Путин сообщил, что в федеральном бюджете на развитие новых регионов и их включение в общую экономику России предусмотрено свыше 1 трлн руб. При этом российский лидер отметил, что новые регионы в этом году заплатили в бюджет 170 млрд руб. «Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается», — сказал он.
«Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие новых регионов и их вхождение в экономическую, социальную жизнь России. Конечно, в других регионах ситуация лучше. Связано это с тем, что почему-то, как и в Крыму, бывшие киевские власти не уделяли должного внимания этим регионам. Но триллион ежегодно. Плюс у нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионами РФ. Они уже вложили примерно 150 млрд. И планируется еще примерно 100 млрд рублей».
Президент России заявил, что фундаментальные условия для улучшения отношений с США будут созданы, когда там произойдут внутренние изменения и они начнут уважать других.
Мы и с США готовы выстраивать отношения. США — нужная страна в мире, но имперская политика им мешает самим. Если они где-то уступают, это воспринимается электоратом как провал. Когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы, будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений.
Во всем мире видят — ничего подобного на Украине нет. Генсек ООН назвал сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире.
Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. Он считает, что весь мир видит разницу между происходящим там и специальной военной операцией. «Ничего подобного на Украине нет», — подчеркнул глава государства. Он также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган играет значимую роль в решении конфликта между Израилем и Палестиной и способствует заключению долгосрочного мира.
Глава государства привел данные, согласно которым доля рубля во внешней торговле России на сентябрь 2023 года выросла до 40%, юаня — до 33%, доля доллара и евро, наоборот, снизилась до 33%.
Мы не отказываемся от долларов, там просто начали чинить проблемы с расчетами в иностранных валютах. Стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных резервных мировых валют?
Также Путин прокомментировал предложение нового президента Аргентины перейти с песо на доллар. Он отметил, что отказ от национальной валюты — это значительная утрата суверенитета. По его словам, даже просто привязка к доллару чревата серьезными последствиями.