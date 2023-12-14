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14:25 (мск), источник: Сиб.фм

Боец СВО из Новосибирской области пожаловался Путину на ЧВК

Путин назвал ситуацию с ЧВК пробелом, допущенным Минобороны.

Источник: Президент России

Боец специальной военной операции (СВО) из Искитима Новосибирской области спросил у Владимира Путина насчет прав бойцов из России, которые сражались в частных военных компаниях. Сам сибиряк участвовал в СВО в составе ЧВК полгода.

«13 ноября 2022-го он заключил контракт с частной военной компанией на шесть месяцев. В военкомате Искитима просил, но не смог получить удостоверение. Отказали и в Фонде “Защитники Отечества”, то же самое и в Центре соцподдержки. И с такой же проблемой столкнулись многие его товарищи».

сказал он

Путин заявил, что ситуация с ЧВК — это пробел Министерства обороны России. Президент отметил, что дети некоторых людей из его ближнего круга сражались в ЧВК.

Российский лидер считает, что права бойцов ЧВК должны восстановить. Он считает, что они должны пользоваться поддержкой и льготами, как и все участники боевых действий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин высказался о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры.

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