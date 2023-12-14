Путин поручил оценить строгость наказания за экономические преступления

Глава государства также отметил, комментируя приговор журналистке Александре Баязитовой, что у него тоже вызывают вопросы экономические приговоры. По его словам, то, что сделала осужденная плохо, но нужны ли такие сроки.
В ноябре Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на «блок» негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Это первое судебное разбирательство о «блоках» в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.