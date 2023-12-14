14:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Жители Краснодара попросили Путина разобраться с ценами на яйца
Жители Краснодара в ходе прямой линии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять под контроль повышение цен на яйца.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Местная жительница Ирина Акопова заявила, что стоимость одного десятка яиц в краевом центре достигает 220 ₽ Глава РФ отметил, что на ценообразование повлиял рост спроса при стагнации производства.
«Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства», — прокомментировал господин Путин ситуацию с ценами на яйца.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что до конца текущей недели в Россия получит первые поставки яиц из Азербайджана. В дальнейшем будет налажен импорт яиц из Турции. Отрегулировать стоимость продукта в ведомстве планируют в течение месяца.
Анастасия Донскова.