15:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Путин об АВТОВАЗе: Надеюсь, увеличение производства приведет к снижению цен на авто
Глава государства отметил, что предприятие справляется с выпуском автомобилей.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о подорожании автомобилей, которые производит тольяттинский АВТОВАЗ. Жители во время прямой линии с главой государства сообщили, что рост ценника составил около 40%.
Президент так прокомментировал эту ситуацию:
— С ранка ушли зарубежные бренды. Ушли в том числе с автокомпонентами. Когда это произошло, возник вопрос развития собственной базы. АВТОВАЗ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше он будет производить, тем меньше будет цена. Так или иначе производитель добывает импортные компоненты по другой цене. Это ведет к удорожанию.
Владимир Путин отметил, что чем больше будет автомобилей, тем дешевле они будут. Он сказал, что АВТОВАЗ идет по этому пути, и выразил надежду, что это приведет к снижению цен: «Но это требует времени. Уверен, что цены пойдут вниз».