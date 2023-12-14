Главное
Итоги года с президентом
15:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин об АВТОВАЗе: Надеюсь, увеличение производства приведет к снижению цен на авто

Глава государства отметил, что предприятие справляется с выпуском автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию о подорожании автомобилей, которые производит тольяттинский АВТОВАЗ. Жители во время прямой линии с главой государства сообщили, что рост ценника составил около 40%.

Президент так прокомментировал эту ситуацию:

— С ранка ушли зарубежные бренды. Ушли в том числе с автокомпонентами. Когда это произошло, возник вопрос развития собственной базы. АВТОВАЗ справляется с выпуском автомобилей. Чем больше он будет производить, тем меньше будет цена. Так или иначе производитель добывает импортные компоненты по другой цене. Это ведет к удорожанию.

Владимир Путин отметил, что чем больше будет автомобилей, тем дешевле они будут. Он сказал, что АВТОВАЗ идет по этому пути, и выразил надежду, что это приведет к снижению цен: «Но это требует времени. Уверен, что цены пойдут вниз».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Созданы первые в мире мужские противозачаточные таблетки
Полная стенограмма "Итогов года" с Владимиром Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиравтопром