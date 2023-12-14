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Итоги года с президентом
15:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Президент назвал главное условие для открытия аэропорта в Ростовской области

Президент России назвал главный критерий для возобновления работы зарытых аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

Безопасность людей остается главным критерием для возобновления работы зарытых аэропортов, в том числе Платова на территории Ростовской области. Об этом сегодня, 14 декабря, в прямом эфире «Итогов года» сказал президент России Владимир Путин.

Главный критерий возобновления работы закрытых аэропортов — безопасность пассажиров.

Владимир Путин

Напомним, сейчас в ряде авиаузлов действует режим ограничения полетов. Рейсы не выполняются в Ростов-на-Дону, Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Симферополь и Элисту. Запрет действует до особого распоряжения.

Планов по возобновлению работы донской авиагавани пока не озвучивали. При этом известно, что с 15 декабря на юге России может заработать аэропорт Краснодара. По словам главы государства, это решение должны проанализировать в Министерстве обороны России.

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