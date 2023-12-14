16:32 (мск), источник: Комсомольская правда
Владимир Путин: «Мы продлим плоские тарифы»
Программы субсидированных перелетов на Дальнем Востоке продлят — Владимир Путин.
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Проблемной для всего Дальнего Востока является тема транспортной доступности. Безусловно. За последние несколько лет было сделано немало для того, чтобы в каждый уголок федерального округа можно было бы долететь без особых затрат. Например, запущена работа Единой дальневосточной авиакомпании. При этом далеко не все маршруты проработаны до сих пор.
— Для Магаданской области очень важна связь с большой землей и, к тому же, мало кто из жителей Дальнего Востока проводит отпуск в своем регионе. Тут и возникают сложности. Магадан имеет три субсидированных направления — Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные и близкие направления, как Хабаровск и Новосибирск, не входят в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток и это может неслабо ударить по карману. Потому что до Москвы добраться намного дешевле, чем до соседнего Хабаровска. Для тех, кто не попадает под льготы, есть дальневосточные тарифы. Возможно ли расширить список субсидированных направлений для дальневосточников, при условии, что это может помочь развить туризм в нашем регионе? — поинтересовался во время Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист телерадиокомпании «Колыма плюс» Александр Орлов.
Владимир Владимирович уверил, что дальневосточным регионам продлят плоские тарифы на авиаперелеты.
— Во-первых, хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с Аэрофлотом, прежде всего, другими компаниями и министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, плоские тарифы. Конечно, я вас понимаю, хорошо бы их расширить. Но это вопрос дополнительного бюджетного финансирования. Я понимаю, что там регион колоссальный. Дальний Восток просто захватывает. Это целый отдельный мир. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю. Мы посмотрим, — сказал Владимир Путин.
В целом на Дальнем Востоке, помимо специальных субсидированных маршрутов для дальневосточников, существуют льготы для отдельных категорий граждан — до 23 лет, старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалидов I группы любого возраста, инвалидов с детства II и III группы, сопровождающих инвалида I группы или ребенка-инвалида и многодетных семей (нужны подтверждающие документы).