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17:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси: новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024

В Минтруда Беларуси сказали, что новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты проинформировали, что в Беларуси новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024 года. Во вторник, 12 декабря, белорусское правительство приняло постановление № 877, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Сообщается, что документом предусматривается перенос срока реализации нового порядка назначения больничных — с 1 января на 1 июля 2024 года. Кроме того, также предусмотрены допнормы регулирования порядка выплаты по больничным. В Минтруда пояснили, с чем связан перенос срока. Так, он обусловлен запросами со стороны предприятий и организаций необходимостью увеличения периода апробации программного обеспечения к новому порядку взаимодействия с органами ФСЗН.

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