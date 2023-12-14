17:21 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Минтруда Беларуси: новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024
В Минтруда Беларуси сказали, что новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024 года.
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В Министерстве труда и социальной защиты проинформировали, что в Беларуси новшества по больничным вступят в силу с 1 июля 2024 года. Во вторник, 12 декабря, белорусское правительство приняло постановление № 877, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Сообщается, что документом предусматривается перенос срока реализации нового порядка назначения больничных — с 1 января на 1 июля 2024 года. Кроме того, также предусмотрены допнормы регулирования порядка выплаты по больничным. В Минтруда пояснили, с чем связан перенос срока. Так, он обусловлен запросами со стороны предприятий и организаций необходимостью увеличения периода апробации программного обеспечения к новому порядку взаимодействия с органами ФСЗН.