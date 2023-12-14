Главное
Итоги года с президентом
20:54 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Мишель: ЕС решил начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество

Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Источник: Reuters

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — написал он в соцсети X.

Как ранее отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, саммит 14 декабря станет определяющим по вопросу возможного принятия Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мишель: ЕС решил начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество
Путин: если Молдавия хочет, как ФРГ, получать газ на 30% дороже —...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС