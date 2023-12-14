20:54 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском
Мишель: ЕС решил начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество
Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
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Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы», — написал он в соцсети X.
Как ранее отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, саммит 14 декабря станет определяющим по вопросу возможного принятия Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС.