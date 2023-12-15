09:46 (мск), источник: © РИА Новости
Шольц попросил Орбана сходить за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС
Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе на обсуждении пути Украины в ЕС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по поводу началу переговоров о членстве Украины, пишет Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
«Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: “возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты”, — пишет издание.
По мнению Шольца, это позволило бы лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер смог бы сказать, что не голосовал «за».
Стратегия канцлера вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами, постольку, как отмечает Politico, действия Шольца на европейской арене до сих пор разочаровывали. Критики отмечали отсутствие у него тактических навыков ведения переговоров и общения по сравнению с бывшим канцлером Ангелой Меркель.
Как подчеркивает газета, идея, что лидеру одной из стран ЕС нужно покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна. Официальные лица и дипломаты не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.
Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украиной и Молдавией, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер «отлучился временно из зала, где прошло голосование».
Сам Орбан позднее заявил, что Венгрия не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами «это плохое решение». По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
При этом Венгрия заблокировала пакет макрофинансовой помощи Киеву на 50 миллиардов долларов на 2024−2027 годы.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.