10:39 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронеже на здании отеля «Украина» демонтировали название
Отель «Украина» теперь остался без названия.
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Его демонтировали якобы для обновления вывески. О смене названия дирекция не сообщает. Фото безымянного отеля опубликовали воронежцы в соцсетях накануне, 14 декабря.
Гостиница находится на улице Степана Разина. От названия осталось только слово «Отель». Такая же смена названий произошла и в других российских городах. В Симферополе смену названия объяснили регулярными атаками украинских дронов на жилые дома и пожаром на стратегическом судостроительном заводе в Севастополе. Теперь гостиница называется «Симферополь Гранд Отель».
По причинам, не имеющим отношения к нынешней политической ситуации, в Москве гостиница «Украина» в сталинской высотке сменила название на Radisson Collection Hotel. Как объяснят смену названия воронежского отеля, пока неизвестно.