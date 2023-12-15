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10:39 (мск), источник: МК.RU Воронеж

В Воронеже на здании отеля «Украина» демонтировали название

Отель «Украина» теперь остался без названия.

Его демонтировали якобы для обновления вывески. О смене названия дирекция не сообщает. Фото безымянного отеля опубликовали воронежцы в соцсетях накануне, 14 декабря.

Гостиница находится на улице Степана Разина. От названия осталось только слово «Отель». Такая же смена названий произошла и в других российских городах. В Симферополе смену названия объяснили регулярными атаками украинских дронов на жилые дома и пожаром на стратегическом судостроительном заводе в Севастополе. Теперь гостиница называется «Симферополь Гранд Отель».

По причинам, не имеющим отношения к нынешней политической ситуации, в Москве гостиница «Украина» в сталинской высотке сменила название на Radisson Collection Hotel. Как объяснят смену названия воронежского отеля, пока неизвестно.

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