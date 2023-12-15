Беларусь остается основным должником России

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Республика Беларусь продолжает оставаться крупнейшим должником Российской Федерации, следует из данных Всемирного банка за 2022 год.
Ранее самым большим должником России был Бангладеш, однако Беларусь обогнала эту страну в рейтинге крупнейших заемщиков денежных средств еще в 2021-м. Тогда долг Минска перед Москвой составлял 8,5 млрд долларов.
В 2022 году, следует из информации Всемирного банка, эта сумма снизилась на три процента — до 8,2 млрд долларов.
На втором месте в списке самых крупных должников России — Бангладеш (5,9 миллиардов долларов). В тройку лидеров вошла Индия, чья задолженность перед Москвой выросла до 3,8 млрд долларов.
В целом долги перед Россией в прошлом году имели 37 стран, совокупная сумма задолженности выросла до 28,9 миллиарда долларов. Как пишет РИА Новости, это максимум с 1999-го — тогда данный показатель был на уровне 32,8 млрд долларов. В 2021 году сумма долгов других стран перед РФ составляла 26,54 млрд долларов.
Отсрочка для Беларуси
В текущем году белорусская сторона стала получать заемные средства, выделенные российской стороной на реализацию импортозамещающих проектов.
Официальный Минск должен был получить 105 миллиардов российских рублей с низкими процентными ставками, чтобы нарастить производство на предприятиях в высокотехнологичных отраслях. Речь о машиностроении и микроэлектронике.
В декабре текущего года президент РФ Владимир Путин одобрил соглашение между правительствами России и Беларуси, предусматривающее перенос платежей в погашение основного долга по кредитам. Минск начнет отдавать заемные средства, выделенные на проекты импортозамещения, только в 2029 году.
Кроме того, ранее республика получила отсрочку по российскому кредиту на строительство БелАЭС.