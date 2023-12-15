Беларусь остается основным должником России

В целом долги перед Россией в прошлом году имели 37 стран, совокупная сумма задолженности выросла до 28,9 миллиарда долларов. Как пишет РИА Новости, это максимум с 1999-го — тогда данный показатель был на уровне 32,8 млрд долларов. В 2021 году сумма долгов других стран перед РФ составляла 26,54 млрд долларов.