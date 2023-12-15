В Бельгии оценили сроки согласования долгосрочной финансовой помощи Киеву

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что согласие на выделение средств дали 26 стран Евросоюза — то есть все, кроме Венгрии. Без нее принять решение невозможно. «У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — заверил он.