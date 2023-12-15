В Бельгии оценили сроки согласования долгосрочной финансовой помощи Киеву

«Для согласования финансовой помощи нам потребуются еще недели, нужно решить еще несколько вопросов, думаю, это удастся сделать в начале бельгийского председательства [в Совете ЕС]», — сказал Де Кро журналистам (цитата по ТАСС). Бельгия будет возглавлять Совет ЕС с 1 января по 30 июня 2024 года.
Ранее Венгрия наложила вето на решение Евросоюза выделить Украине экономическую помощь в €50 млрд на период с 2024 по 2027 годы. Пакет включает €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде льготных кредитов.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что согласие на выделение средств дали 26 стран Евросоюза — то есть все, кроме Венгрии. Без нее принять решение невозможно. «У нас еще есть немного времени, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель», — заверил он.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС вернется к вопросу выделения денег Украине в 2024 году «после соответствующей подготовки». Глава Евросовета Шарль Мишель также сказал, что включение помощи Киеву в бюджетный план обсудят в начале 2024 года. Нидерландский премьер допустил, что соглашения удастся достичь в конце января.