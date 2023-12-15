Попеску: вопрос Приднестровья не препятствует процессу вступления Молдовы в ЕС

«Когда мы говорим о практических вещах, то, как я говорил, надеемся, что нам удастся регламентировать этот конфликт до момента вступления. Если это не будет возможном до дня вступления, то понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Республика Молдова в рамках ЕС, все это мы обсудим с европейскими партнерами», — сказал Попеску.