Попеску: вопрос Приднестровья не препятствует процессу вступления Молдовы в ЕС

«В первую очередь у нас есть четкий сигнал со стороны ЕС о том, что эта ситуация, когда конфликт все еще не разрешен, не создает препятствий для нашего процесса вступления в ЕС», — сказал глава МИДЕИ Молдовы.
Попеску указал, что юридически в ЕС Молдова войдет как целостное государство и только один раз, но Кишинев надеется, что к этому моменту удастся восстановить территориальную целостность республики.
«Когда мы говорим о практических вещах, то, как я говорил, надеемся, что нам удастся регламентировать этот конфликт до момента вступления. Если это не будет возможном до дня вступления, то понадобятся определенные уточнения этого статуса, как будет функционировать вся Республика Молдова в рамках ЕС, все это мы обсудим с европейскими партнерами», — сказал Попеску.
Президент Молдовы Майя Санду в марте 2022 года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в сообщество.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.