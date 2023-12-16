Сийярто рассказал об унизительном приеме в США

«В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра (Венгрии Орбана) не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел… И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц», — сказал Сийярто.
По его словам, Нуланд сказала: «Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет».
«На бумаге было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное, что относится к решениям, ожидаемым от парламента. Я сообщил, что так не пойдет. Начиная с этого, стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами», — сообщил глава венгерского МИД.
Сийярто подчеркнул, что республиканская администрация вела себя «прямо противоположно». «С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это, очевидно, не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра», — объяснил он.
Глава венгерского МИД добавил, что Будапешт всегда охотно сотрудничает с избранными лидерами всех стран.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Венгрия не одобряет поучений со стороны США и их стремления навязать другим странам свою точку зрения, экс-президент США Дональд Трамп понимал недовольство Будапешта.
Трамп ранее назвал Орбана «великим лидером», «настоящим джентльменом» и «очень хорошим человеком, который проделал фантастическую работу для своей страны».
Ранее Сийярто во время своего визита в ОАЭ заявил, что экс-президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за посредничество в подписании «Авраамских мирных соглашений» между Израилем и арабскими странами.