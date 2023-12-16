Тёплые вещи и квадроцикл отправили из Иркутской области в зону проведения СВО

Закупить такое большое количество гуманитарной помощи удалось при поддержке компании ООО «СоюзЭнергоСервис». Именно они купили всё необходимое, а также организовали возможность доставки груза. По словам предпринимателя, одного из основателей компании ООО «СоюзЭнергоСервис» Артёма Носова, компания с первых дней СВО помогает военным.
— Мы оказываем поддержку нашим землякам — и подразделениям СОБР, и подразделениям медицинских частей. Конкретно по этой отправке, к нам обратились наши добрые друзья из Иркутского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Мы считаем, что необходимо помогать не только нашим землякам, но и всем тем, кто сейчас находится на передовой, кто защищает наши границы. То, что мы делаем — это наш вклад в общее дело, — рассказал Артём Носов.
Руководитель Иркутского городского отделения МГЕР Дмитрий Дмытерко, рассказал, что в октябре 2023 года на имя губернатора Иркутской области Игоря Кобзева поступила заявка от добровольческого отряда наших земляков БАРС-20.
— Мы поняли, что помощь нужна серьёзная, поэтому без поддержки предпринимателей здесь не обойтись. В октябре мы вместе с этой компанией уже передавали тёплые вещи для фронта — термобелье, костюмы «Горка». Помощь в тылу важна как никогда. Чем крепче тыл, тем крепче фронт. И сегодня та помощь, которую мы оказываем ребятам, важна для них, — прокомментировал Дмитрий Дмытерко.
Активисты МГЕР также помогли с погрузкой вещей в машину, которая уже сегодня отправилась в зону проведения специальной военной операции. Предполагается, что всё необходимое для бойцов будет доставлено к 25 декабря.
Напомним, Гуманитарный центр «Единой России» продолжает работать по адресу: Иркутск, ул. Российская, 20 (первый этаж). Каждые десять дней из этого центра в зону СВО отправляется фура, груженная посылками для солдат. Жители отправляют на фронт тёплые вещи, маскировочные сети, утеплители, обогреватели, аккумулятор, еду и многое другое.