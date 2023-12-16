Тёплые вещи и квадроцикл отправили из Иркутской области в зону проведения СВО

— Мы оказываем поддержку нашим землякам — и подразделениям СОБР, и подразделениям медицинских частей. Конкретно по этой отправке, к нам обратились наши добрые друзья из Иркутского городского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Мы считаем, что необходимо помогать не только нашим землякам, но и всем тем, кто сейчас находится на передовой, кто защищает наши границы. То, что мы делаем — это наш вклад в общее дело, — рассказал Артём Носов.