Над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбиты и перехвачены 33 БПЛА

Беспилотники были перехвачены и уничтожены в ночь на 17 декабря. При атаке использовались БПЛА самолетного типа. Минобороны о пострадавших и разрушениях не сообщало.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал в Telegram, что была отражена «массовая атака беспилотников самолетного типа» в районе городов Морозовск и Каменск. Большая часть БПЛА, по его словам, была сбита средствами ПВО, никто не погиб.
Вечером 15 декабря над Россией были сбиты 32 беспилотника. Как сообщало Минобороны РФ, они пытались атаковать объекты в Крыму. В ночь на 16 декабря беспилотниками были атакованы два района Курской области, была повреждена линия электропередачи. Днем в белгородском поселке Красное Шебекинского городского округа при атаке с использованием дрона пострадал пассажир микроавтобуса. Вечером в курском селе Олешня Суджанского района два человека пострадали при обстреле со стороны Украины.