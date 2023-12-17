В Сербии стоящий в очереди на голосование Вучич попал на видео

В выборах могут принять участие более 6,5 млн избирателей. Гражданам предлагают выбрать 250 депутатов в народную скупщину (сербский парламент). За места борются 2817 кандидатов из 18 списков. У сербов есть возможность проголосовать на 8273 участках, 29 из которых находятся в тюрьмах, а еще 81 — за границей.