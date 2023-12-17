Жители Самарской области поддержали выдвижение Путина на выборы президента

— Во время собрания была потрясающая атмосфера. Среди участников мероприятия были люди различных профессий, разных поколений, но одинаково небезразличные к будущему России, ее судьбе, ее развитию, люди, стремящиеся идти вперед под началом нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Когда зазвучал гимн Российской Федерации, многие пели, и чувствовалось единение, сплоченность вокруг президента и понимание, что только Владимир Владимирович может продолжить воплощать те решения и идеи, которые им были приняты и заложены, продолжить поступательное движение России вперед, — поделился эмоциями ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.