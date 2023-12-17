Жители Самарской области поддержали выдвижение Путина на выборы президента

В Москве 16 декабря 2023 года состоялось собрание группы избирателей, единогласно поддержавших выдвижение действующего президента России Владимира Путина кандидатом на выборах главы государства, которые состоятся в марте 2024 года.
В состав группы вошли более 750 человек, в том числе представители самарского региона.
— Во время собрания была потрясающая атмосфера. Среди участников мероприятия были люди различных профессий, разных поколений, но одинаково небезразличные к будущему России, ее судьбе, ее развитию, люди, стремящиеся идти вперед под началом нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Когда зазвучал гимн Российской Федерации, многие пели, и чувствовалось единение, сплоченность вокруг президента и понимание, что только Владимир Владимирович может продолжить воплощать те решения и идеи, которые им были приняты и заложены, продолжить поступательное движение России вперед, — поделился эмоциями ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков.
От Самарской области в собрании приняли участие президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк, глава Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян, член Общественной палаты РФ, директор фонда «Звезда и Лира», региональный руководитель Комитета семей воинов Отечества Екатерина Колотовкина, председатель общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростик Хугаев, ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест и другие.