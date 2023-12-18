Гедич: Сербия ждет визита Лукашенко весной 2024 года

Ранее в ноябре Лукашенко, назначая нового посла Беларуси в Белграде, заявил, что «надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении».