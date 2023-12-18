Гедич: Сербия ждет визита Лукашенко весной 2024 года

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Глава Сербии Александр Вучич выразил надежду на визит президента Беларуси Александра Лукашенко весной 2024 года, об этом сообщил член верхней палаты белорусского парламента Игорь Гедич.
Группа международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОДКБ работает на внеочередных выборах в Скупщину (парламент) Сербии. Гедич принимал участив во встрече представителей Парламентской ассамблеи ОДКБ с Вучичем в Белграде.
В ходе встречи была затронута и белорусская тематика.
«Александр Вучич выразил надежду на визит президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Сербию весной 2024 года».
Сербский президент также отметил важность встречи и разговора белорусским коллегой на климатическом саммите в Дубае.
Отношения и визит
Напомним, что главы Сербии и Беларуси встретились на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре.
«Уже в 2024-м, надеемся, сможем пригласить его (Александра Лукашенко — Sputnik), принять и обсудим все проблемы между нашими странами», — заявил сербский политик по итогам этого разговора.
Ранее в ноябре Лукашенко, назначая нового посла Беларуси в Белграде, заявил, что «надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении».
Сам Вучич во время встречи на минувшей неделе с послом Беларуси в Сербии Валерием Брылевым, приуроченной к окончанию срока его дипломатической миссии, заявил, что Минск и Белград продолжают работать над развитием сотрудничества.
«Беларусь также демонстрирует свою дружбу, решительно поддерживая территориальную целостность и суверенитет Сербии, за что мы особенно благодарны», — сказал Вучич.