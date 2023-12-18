С нового года водительские права старого образца будут считаться недействительными

Служба безопасности дорожного движения напоминает о том, что замена водительских прав старого образца на новые без штрафов и экзаменов доступна во всех отделениях регистрации и приема экзаменов СБДД до конца года. Поменять права старого образца на новые можно также на Едином портале интерактивных государственных услуг — ЕПИГУ.