С нового года водительские права старого образца будут считаться недействительными

Служба безопасности дорожного движения напоминает о том, что замена водительских прав старого образца на новые без штрафов и экзаменов доступна во всех отделениях регистрации и приема экзаменов СБДД до конца года. Поменять права старого образца на новые можно также на Едином портале интерактивных государственных услуг — ЕПИГУ.
В СБДД предупредили, в случае если водитель станет управлять транспортным средством без наличия прав нового образца, в его отношении будет составлен административный протокол по статье 135 Кодекса об административной ответственности (управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения).
Напомним, что в Узбекистане новые водительские удостоверения были введены с октября 2017 года. Из-за большого наплыва заменяемых водительских удостоверений сроки обмена неоднократно переносились, сначала — на конец 2022 года, а затем, специальным постановлением Минюста — на конец 2023 года.