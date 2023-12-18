Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу

«Это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым. Мы знаем, чего мы достигли за предыдущий период и какой тяжелый период ждет нас впереди», — сказал президент Александр Вучич, выступая перед сторонниками. Правительство будет «продолжать наш европейский путь», добавил он, впереди непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки, но регион всегда будет частью Сербии. Премьер Ана Брнабич заверила, что СНС сможет сформировать коалиционное правительство.