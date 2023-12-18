Вучич после победы на выборах пообещал Сербии путь в Европу

Объединенная оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» — набрала 22,7, следует из официальных данных. При этом обе коалиции получили схожие результаты в столице, Белграде: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиции.
«Это абсолютная победа, которая делает меня чрезвычайно счастливым. Мы знаем, чего мы достигли за предыдущий период и какой тяжелый период ждет нас впереди», — сказал президент Александр Вучич, выступая перед сторонниками. Правительство будет «продолжать наш европейский путь», добавил он, впереди непростые переговоры с Косово и несправедливые уступки, но регион всегда будет частью Сербии. Премьер Ана Брнабич заверила, что СНС сможет сформировать коалиционное правительство.
Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — сказал лидер оппозиции Мирослав Алексич. Он призвал сторонников собраться 18 декабря перед Центральной избирательной комиссией, требуя расследования жалоб на вбросы и нападения на наблюдателей.
Нападение произошло на сотрудников независимого Центра исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA), после того как наблюдатели сообщили о карусельном голосовании — процессе, при котором группы избирателей посещают несколько избирательных участков. «Это самое жестокое нападение, с которым когда-либо сталкивались наши наблюдатели», — подчеркнул программный директор CRTA Раша Недельков в беседе с Politico. Он уточнил, что другим группам наблюдателей либо не давали доступа к участкам, либо угрожали расправой.
Премьер Сербии (принадлежит к партии СНС) назвала сообщения оппозиции и наблюдателей о нарушениях «ложью, призванной посеять панику».
Президент Сербии неоднократно заявлял о планах интеграции страны в ЕС. Вучич планировал завершить переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз в 2024 году, а окончательно интегрировать страну в объединение — к 2026-му. Диалог длится несколько лет, сербский лидер уже отмечал, что отсутствие прогресса по этому вопросу вызывает спад энтузиазма среди сербов. Получение Сербией членства в ЕС зависит от урегулирования отношений с Косово.