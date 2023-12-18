Додон выразил уверенность, что Молдавия вернется к диалогу с РФ

«То, что временщики типа Майи Санду каждый день делают антироссийские заявления, не означает, что народ Молдовы против России. Наша позиция остается неизменной: мы с Россией должны и будем дружить и торговать. Следующая власть к этому диалогу обязательно вернется и восстановит все, что было разрушено».