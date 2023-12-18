Куйвашев попросил у зама Мишустина 27 миллиардов

Письмо ушло Григоренко еще в ноябре. По словам Орлова, в запрошенную сумму входят покупка 85 новых трамваев (у «Трансмашхолдинга») и финансовая поддержка концессии по трамвайной линии в Академический район. «У нас финансовая модель [концессии] готова, все готово к подписанию. Как только решение будет сформировано [на федеральном уровне], что начинается отбор следующих городов для участия в [федеральной] программе…» — сказал мэр.
Концессия будет заключена на 49 лет — с компанией «Мовиста Регионы» (связана с УГМК). «[На что еще предполагается потратить 27 млрд?] Строительство новых трамвайных путей. У нас ведь трамвай поедет на Широкую речку, а это еще два этапа. Две тяговых подстанции, новое трамвайное депо…» — перечислил мэр.
По одной из версий, у губернатора будет возможность обсудить свой запрос в правительство РФ и с самим премьером Михаилом Мишустиным. Его ожидают на свердловском стенде на выставке «Россия» на ВДНХ 18 декабря.