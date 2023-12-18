Прокуратура рассмотрит жалобу на президента и главу правительства Молдовы

«Эти заявления являются, на наш взгляд, серьезным вмешательством в судебное разбирательство, прямой угрозой и попыткой оказать влияние на решение, которое должен принять Верховный суд о постановлении Комиссии по ЧС, исключившем из избирательной кампании тысячи кандидатов от одной из партий».