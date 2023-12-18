Прокуратура рассмотрит жалобу на президента и главу правительства Молдовы

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Экс-премьер Молдовы, лидер Партии развития и объединения Ион Кику подал жалобу в прокуратуру на нынешнего главу правительства Дорина Речана за попытку оказать давление на судей.
В среду, 13 декабря, Речан во время заседания кабмина предложил «запомнить имена судей» Апелляционной палаты Кишинева, которые вынесли накануне постановление об аннулировании решения Комиссии по ЧС, которым оппозиционная партия «Шанс» была снята с местных выборов.
«Эти заявления являются, на наш взгляд, серьезным вмешательством в судебное разбирательство, прямой угрозой и попыткой оказать влияние на решение, которое должен принять Верховный суд о постановлении Комиссии по ЧС, исключившем из избирательной кампании тысячи кандидатов от одной из партий».
Еще одна жалоба, поданная экс-премьером в прокуратуру касается заявлений президента Молдовы Майи Санду о распределении денег от ЕС в зависимости от итогов голосования, сделанных ей в ходе предвыборной кампании на местных выборах.
«Помимо того факта, что президент страны должен строго соблюдать законодательство и оставаться равноудаленным в избирательной кампании, своими неоднократными заявлениями о распределении финансовых средств населенным пунктам страны в зависимости итогов выборов, Майя Санду совершает серьезное вмешательство в избирательный процесс и явную дискриминацию граждан страны».
Кику указал, эти действия должны быть рассмотрены прокурорами, по крайней мере, через призму пяти статей Уголовного кодекса.