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Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале, указано в пресс-релизе Европейского совета. Главным нововведением нового пакета стали ограничения против российской алмазной отрасли. Так с 1 января вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. А с 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
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Источник: AP 2023

Евросоюз вводит ограничения на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое. Санкционный пакет предполагает запрет на импорт российского сжиженного пропана (СУГ) с годовым переходным периодом.

В рамках нового санкционного пакета, европейские компании обязаны оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Также введено обязательство для компаний информировать Еврокомиссию о продаже танкеров, которые могут переводить российскую нефть выше установленной стоимости.

В 12 пакете санкций вводится запрет гражданам России владеть, контролировать или занимать любые посты в руководстве организаций, предоставляющий кошельки с криптоативами, счетные или депозитарные услуги россиянам. Также вводится обязательство об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, учрежденным в ЕС, которое находится в собственности или под контролем россиян.

В свою очередь Евросовет ввел исключение из ограничений на импорт предметов, касающихся личного использования. Страны ЕС также смогут разрешить ввоз автомобилей из РФ гражданами ЕС, если они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

16 декабря Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций ЕС против России. Решение было принято после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны».

Александра Горошилова

санкции
ЕС