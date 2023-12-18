Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз вводит ограничения на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, включая проволоку, фольгу, трубы. Введен запрет на некоторые химические вещества, литиевые батареи, термостаты и другое. Санкционный пакет предполагает запрет на импорт российского сжиженного пропана (СУГ) с годовым переходным периодом.
В рамках нового санкционного пакета, европейские компании обязаны оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в Россию. Также введено обязательство для компаний информировать Еврокомиссию о продаже танкеров, которые могут переводить российскую нефть выше установленной стоимости.
В 12 пакете санкций вводится запрет гражданам России владеть, контролировать или занимать любые посты в руководстве организаций, предоставляющий кошельки с криптоативами, счетные или депозитарные услуги россиянам. Также вводится обязательство об уведомлении о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом, учрежденным в ЕС, которое находится в собственности или под контролем россиян.
В свою очередь Евросовет ввел исключение из ограничений на импорт предметов, касающихся личного использования. Страны ЕС также смогут разрешить ввоз автомобилей из РФ гражданами ЕС, если они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.
16 декабря Австрия сняла вето на 12-й пакет санкций ЕС против России. Решение было принято после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны».
Александра Горошилова