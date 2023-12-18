Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Новые ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале, указано в пресс-релизе Европейского совета. Главным нововведением нового пакета стали ограничения против российской алмазной отрасли. Так с 1 января вводится запрет на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. А с 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.