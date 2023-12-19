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Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Постановлением правительства Республики Казахстан Сунгат Куатович Есимханов назначен вице-министром энергетики, сообщает Zakon.kz.
Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики
Источник: primeminister.kz

Об этом 19 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе правительства.

Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

С 1996 по 2000 годы работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО «Алюминий Казахстан».

В 2001—2004 годах — и.о ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2004—2007 годы работал в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

2008 год — заместитель генерального директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева».

2008−2010 годы — и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

2010−2013 годы — президент АО «Казахэнергоэкспертиза».

2013−2014 годы — и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

2014−2018 годы — председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

2018−2020 годы — вице-министр энергетики РК.

2020−2021 годы — первый заместитель акима Павлодарской области.

2021−2022 годы — председатель правления АО «Самрук-Энерго».

С 2022 по настоящее время — председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.

Также сказано, что постановлением правительства Жандос Демесинович Нурмаганбетов освобожден от должности вице-министра энергетики.

11 декабря 2023 года в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана заявили, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Известно, что Нурмагамбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.

В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находился в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.