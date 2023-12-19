Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Об этом 19 декабря 2023 года сообщили в пресс-службе правительства.
Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.
Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».
С 1996 по 2000 годы работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО «Алюминий Казахстан».
В 2001—2004 годах — и.о ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в Агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
В 2004—2007 годы работал в структурах Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.
2008 год — заместитель генерального директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева».
2008−2010 годы — и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.
2010−2013 годы — президент АО «Казахэнергоэкспертиза».
2013−2014 годы — и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.
2014−2018 годы — председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
2018−2020 годы — вице-министр энергетики РК.
2020−2021 годы — первый заместитель акима Павлодарской области.
2021−2022 годы — председатель правления АО «Самрук-Энерго».
С 2022 по настоящее время — председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.
Также сказано, что постановлением правительства Жандос Демесинович Нурмаганбетов освобожден от должности вице-министра энергетики.
11 декабря 2023 года в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана заявили, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Известно, что Нурмагамбетов курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.
В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находился в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу.