Депутат краевого ЗС Алексей Кулеш попросил освободить Глискова из СИЗО

Депутат краевого парламента Алексей Кулеш подписал личное поручительство за Александра Глискова. В ходатайстве парламентарий просит об изменении меры пресечения на ту, которая не связана с лишением свободы. Депутат пишет, что знает Глискова с начала ведения деятельности в краевом парламенте и может охарактеризовать его, как целеустремлённого и ответственного человека.
«Готов поручиться за Глискова А. А., убеждён, что он не скроется от следствия и суда, и не будет препятствовать органам предварительного расследования и суду при рассмотрении уголовного дела», — пишет парламентарий.
Напомним, что Александр Глисков подозревается во взяточничестве. Сейчас он находится в СИЗО.