Путин подписал закон, предполагающий льготы для калининградского офшора

Закон предоставляет имущественный налоговый вычет при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получают право не допускать перерегистрацию компаний в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от фирмы превышают 0,1% всех поступлений за три последних года. Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.