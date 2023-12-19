Путин подписал закон, предполагающий льготы для калининградского офшора

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление привлекательности специальных административных районов (САР) и стимулирование редомициляции бизнеса в российскую юрисдикцию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый закон усовершенствует налоговый режим для указанных территорий, предоставляя международным холдинговым компаниям (МХК), зарегистрированным в САР, расширенные возможности выбора формы инвестиций для применения сниженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций. Документ также предусматривает предварительное согласование формы инвестиций с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ и гибкий подход к оценке выполнения требований к штату сотрудников и офисным помещениям в течение первого налогового периода.
Важным аспектом закона является продление до 2028 года возможности МХК использовать офисные помещения за пределами территории САР во Владивостоке и Калининграде. Для компаний, зарегистрированных в 2023 году, установлен 12-месячный срок для предоставления необходимых документов для приобретения статуса МХК.
Закон предоставляет имущественный налоговый вычет при продаже долей в уставном капитале экономически значимой организации. Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя получают право не допускать перерегистрацию компаний в САР, если поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет от фирмы превышают 0,1% всех поступлений за три последних года. Закон, за исключением некоторых положений, вступает в силу со дня опубликования.
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