Зеленский пожаловался на отсутствие приглашения Украины в НАТО

Владимир Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО. При этом вступление в альянс «по частям» даже не рассматривается, подчеркнул политик по время пресс-конференции, трансляция мероприятия идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).