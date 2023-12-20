Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам». Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861−1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.