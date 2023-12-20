Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах

НЬЮ-ЙОРК, 20 декабря. /ТАСС/. Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Соответствующий документ размещен в электронной базе инстанции.
Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, «потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам». Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861−1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга.
При этом в ноябре суд в штате Колорадо вынес вердикт, позволяющий Трампу «оставаться в первичных избирательных бюллетенях штата», несмотря на его роль в штурме Капитолия.
6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.
Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Позже спецпрокурор Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Бывшему главе американской администрации фактически инкриминируется попытка сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года, за счет незаконных действий.