Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной «украинизации» повестки дня

ВЕНА, 20 дек — РИА Новости. Произошла тотальная «украинизация» повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с подачи ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.