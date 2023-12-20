Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной «украинизации» повестки дня

«С подачи натовско-есовских делегаций произошла тотальная “украинизация” всей повестки дня ОБСЕ. В этих условиях за последние полтора года ситуация на Украине и ход проведения специальной военной операции стали центральными вопросами для обсуждения в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)», — сказал Гаврилов.
По его словам, оппоненты России, «по всей видимости, убеждены, что разрешение крупных проблем военной безопасности в Европе может подождать, а вот порицать Россию за все немыслимые прегрешения нужно регулярно».
«Причем российскую позицию они автоматически обозначают не иначе как “пропаганда” и “дезинформация”, предпринимают все действия, чтобы наша делегация снизила активность в плане отстаивания российских интересов. Им не удастся этого добиться», — добавил дипломат.