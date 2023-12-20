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Делегация России в ОБСЕ сообщила о тотальной «украинизации» повестки дня

ВЕНА, 20 дек — РИА Новости. Произошла тотальная «украинизация» повестки дня Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с подачи ЕС и НАТО, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Источник: © РИА Новости

«С подачи натовско-есовских делегаций произошла тотальная “украинизация” всей повестки дня ОБСЕ. В этих условиях за последние полтора года ситуация на Украине и ход проведения специальной военной операции стали центральными вопросами для обсуждения в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ)», — сказал Гаврилов.

По его словам, оппоненты России, «по всей видимости, убеждены, что разрешение крупных проблем военной безопасности в Европе может подождать, а вот порицать Россию за все немыслимые прегрешения нужно регулярно».

«Причем российскую позицию они автоматически обозначают не иначе как “пропаганда” и “дезинформация”, предпринимают все действия, чтобы наша делегация снизила активность в плане отстаивания российских интересов. Им не удастся этого добиться», — добавил дипломат.

ОБСЕ