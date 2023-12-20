Йеменские хуситы начали мобилизацию для отправки бойцов в Газу

«Она [мобилизация] была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», — сказал аль-Асад.
19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Красном море. По его словам, эскалация атак хуситов из Йемена «угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право». Операция «Страж процветания» объединит несколько стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшелы и Испанию.
В Кремле заявили, что Россия не принимает участия в операции западных стран. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани 14 декабря, комментируя последние сообщения об американских военных приготовлениях в Красном море, заявил, что США «столкнутся с огромными проблемами». «Никто не может маневрировать в регионе, где мы доминируем», — уточнил он.
После начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» хуситы выступили в поддержку палестинской стороны и начали атаковать торговые судна в Красном море. 13 декабря они заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль. После этого ряд крупных компаний приостановили транзит через Красное море. В частности, об этом объявили контейнерный перевозчик Maersk и нефтегазовая компания BP.