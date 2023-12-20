Йеменские хуситы начали мобилизацию для отправки бойцов в Газу

После начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» хуситы выступили в поддержку палестинской стороны и начали атаковать торговые судна в Красном море. 13 декабря они заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль. После этого ряд крупных компаний приостановили транзит через Красное море. В частности, об этом объявили контейнерный перевозчик Maersk и нефтегазовая компания BP.