Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов

Во время прямой линии в середине декабря президент Владимир Путин сообщил, что в России, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов. Он отметил, что не следует игнорировать интересы коренного населения страны, но и для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия».