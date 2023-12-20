Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов

По его словам, за последний год ситуация с «инокультурными» мигрантами, которые «не предпринимают усилия» для интеграции в российское общество, ухудшилась.
Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в наше отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам.
Он призвал власти помнить, что если эта тенденция сохранится, «мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ».
Во время прямой линии в середине декабря президент Владимир Путин сообщил, что в России, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов. Он отметил, что не следует игнорировать интересы коренного населения страны, но и для мигрантов нужно создавать «нормальные человеческие условия».
Ранее президент предложил готовить трудовых мигрантов к жизни в России заранее. Он напомнил, что все приехавшие должны уважать российские обычаи и традиции, а также знать и соблюдать законы.