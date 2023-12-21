Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

«Я понимаю, что существует полемика вокруг сказанных им слов, но это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал президент, комментируя вышедшую в начале декабря в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.
Французский лидер заявил, что он «никогда не будет участвовать в травле человека». Он признался, что является поклонником его творчества и выразил пожелание, чтобы Депардье «имел возможность защитить себя и спокойно продолжать работу». Также он назвал поспешным объявление министра культуры Римы Абдюль-Малак о том, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера имеющейся у него этой высшей награде Франции.
«Против него поданы жалобы в независимые суды. Если его признают виновным, тогда, как предусмотрено кодексом ордена, будет запущена процедура, которая может привести к приостановке [действия прав кавалера ордена] или лишению. Это зависит от серьезности совершенных деяний. Все это делается не на основе обвинений, заявлений или атмосферы, а на основе фактов и решений судей», — заключил он.
Скандал вокруг награды
15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера Жерара Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет в частности планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.
В окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.
Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы — Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.
Прошлое разбирательство
Депардье был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Награду вручил ему занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак.
Уже в 1998 году в отношении актера проводилась административная процедура, которая могла привести к лишению его этого звания. Официальная причина — вынесенный тогда вердикт суда, приговорившего Депардье к условному тюремному наказанию и крупному штрафу за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В ответ на эти обвинения актер тогда заявил, что «был счастлив получить орден, но готов без препирательств вернуть его, если его сочтут недостойным».
Президент Франции одновременно со вступлением на пост принимает на себя звание Великого магистра ордена. И именно в этом качестве может принять решение об отзыве награды.