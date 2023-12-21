Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы — Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.