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Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым лишение актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона на основе публикаций в СМИ и выступает за сохранение презумпции невиновности. Об этом он заявил в большом телеинтервью, транслировавшемся в эфире телеканала France 5.
Депардье
Источник: AFP 2023

«Я понимаю, что существует полемика вокруг сказанных им слов, но это орден, который выдают не для того, чтобы читать морали. Нельзя отбирать орден Почетного легиона у артиста на основании одного лишь телерепортажа», — сказал президент, комментируя вышедшую в начале декабря в эфире телеканала France 2 телепередачу, посвященной обвинениям Депардье в домогательствах.

Макрон отверг возможность отбирать орден Почетного легиона у людей всякий раз, когда слышит от них шокирующие высказывания. «Это не моральный орден, и я не хочу, чтобы он таковым становился, — сказал он. — Существуют судебные процедуры, они идут своим чередом. Я защищаю ценности, и одна из них — это презумпция невиновности».

Французский лидер заявил, что он «никогда не будет участвовать в травле человека». Он признался, что является поклонником его творчества и выразил пожелание, чтобы Депардье «имел возможность защитить себя и спокойно продолжать работу». Также он назвал поспешным объявление министра культуры Римы Абдюль-Малак о том, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера имеющейся у него этой высшей награде Франции.

«Против него поданы жалобы в независимые суды. Если его признают виновным, тогда, как предусмотрено кодексом ордена, будет запущена процедура, которая может привести к приостановке [действия прав кавалера ордена] или лишению. Это зависит от серьезности совершенных деяний. Все это делается не на основе обвинений, заявлений или атмосферы, а на основе фактов и решений судей», — заключил он.

Скандал вокруг награды

15 декабря министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак в эфире телеканала France 5 заявила, что совет ордена Почетного легиона намерен оценить соответствие актера Жерара Депардье имеющейся у него этой высшей награде Франции. О таких планах ей сообщил в личной беседе великий канцлер ордена генерал армии Франсуа Лекуантр. Совет в частности планирует определить, лишить ли Депардье временно орденских прерогатив или отозвать эту награду.

В окружении актера сообщили ТАСС, что Депардье, имеющий российское гражданство, глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.

Новые заявления от французских актрис начались после выхода в эфир телеканала France 2 интервью актрисы Элен Даррас, которая пожаловалась на домогательства со стороны актера, якобы имевшие место в 2007 году. В этом контексте СМИ также вспомнили об иске со стороны другой актрисы — Шарлот Арну, которая с 2018 года обвиняет Депардье в сексуальном насилии. Разбирательство этой жалобы длится уже пять лет. Суд первой инстанции отклонил иск актрисы, не найдя подтверждения озвученным обвинениям и сейчас рассматривается ее апелляция.

Прошлое разбирательство

Депардье был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона в 1996 году. Награду вручил ему занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак.

Уже в 1998 году в отношении актера проводилась административная процедура, которая могла привести к лишению его этого звания. Официальная причина — вынесенный тогда вердикт суда, приговорившего Депардье к условному тюремному наказанию и крупному штрафу за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ответ на эти обвинения актер тогда заявил, что «был счастлив получить орден, но готов без препирательств вернуть его, если его сочтут недостойным».

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших — кавалера Большого креста и великого офицера, за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням. Списки награжденных публикуются три раза в год — 1 января, на Пасху и в день Национального праздника 14 июля.

Президент Франции одновременно со вступлением на пост принимает на себя звание Великого магистра ордена. И именно в этом качестве может принять решение об отзыве награды.

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Макрон Эмманюэль