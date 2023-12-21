Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний

«Все вы участвовали в акции “Елка желаний” и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал президент.

Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства.

Ксюша рассказала, что она открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. Она назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется доносить важную информацию.

«Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое», — пояснила она.

«Важно правдиво это делать, честно, открыто, прозрачно, так, чтобы люди, для которых ты будешь это делать, были реально в курсе происходящих событий и могли сами делать какие-то оценки на основе той самой правдивой информации, о которой ты сейчас сказала», — посоветовал Путин.