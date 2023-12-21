Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний

«Все вы участвовали в акции “Елка желаний” и сопровождаете своих подопечных. Вот Мазнева Ксения из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Я должен отлучиться на несколько минут и уточнить, как идут дела», — сказал президент.
Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой Ксения записала подводку в виртуальной студии Первого канала, а также к сюжету программы «Время». Своими впечатлениями школьница поделилась с главой государства.
Ксюша рассказала, что она открытая и общительная, ей нравится работа на телевидении, работа с людьми. Она назвала журналистику очень важной сферой, отметила, что ей хочется доносить важную информацию.
«Мне комфортно работать с камерами, с текстом. Я думаю, что это как раз мое», — пояснила она.
Президент в ответ подтвердил, что самое ключевое в профессии — подавать важную информацию.
Глава государства пожелал школьнице успехов в учебе и в исполнении мечты.
Ранее Путин при посещении выставки «Россия» на ВДНХ принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Глава государства пообещал исполнить мечты трех детей — попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал и посетить Эрмитаж.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Ее цель — подарить ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены желания более 60 тысяч участников акции, на подарки потрачено около полумиллиарда рублей.