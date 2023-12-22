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Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области начал работу Избирательный штаб Владимира Путина.
Путин Владимир
Источник: РИА "Новости"

В штабе будут проводить обучение сборщиков подписей, принимать обращения граждан. В скором времени здесь заработает лекторий.

Сопредседателями штаба стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

Федеральный Избирательный штаб открылся 21 декабря.

Напомним, в Иркутской области продолжается подготовка сборщиков подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России. Сбор подписей стартует 25 декабря.

Информация о собранных подписях будет передаваться в областной Избирательный штаб. Также здесь будет проходить прием граждан, чтобы каждый желающий мог задать кандидату свой вопрос, сообщить о проблеме.

Еще один формат работы штаба — лекторий. Его спикерами станут бойцы СВО, работники предприятий, врачи, учителя, которые расскажут об изменениях в своих сферах. Лекции можно будет посмотреть онлайн.

«Ключевая задача на данный момент — собрать подписи в поддержку кандидата в Президенты. Сейчас мы разбираемся в тонкостях этого процесса. По закону сбор должен быть завершен 31 января следующего года. Штаб будет работать без выходных», — заявил сопредседатель штаба Анатолий Стрельцов.

Точки сбора подписей в Иркутской области:

1. Торговый центр «Теплый дом», Усть-Илимск, проспект Мира, 41;

2. Торговый центр «Центр», Ангарск, 81 квартал;

3. ТЦ «Байкал», Братск, улица Янгеля, 120;

4. Торгово-развлекательный комплекс «Модный квартал», Иркутск, улица 3 июля, 25;

5. МТЦ «Новый», Иркутск, улица Советская 58/1;

6. Торговый дом «ЭЙ БИ МАРКЕТ», Нижнеудинск, улица Октябрьская, 1;

7. Торговый дом «Сибирь», Тайшет, улица, Транспортная, 19;

8. Магазин «Солнечный», Тулун микрорайон «Угольщиков», 38;

9. Торговый центр «Радуга», Тулун, улица 19 Партсъезда, 2А;

10. Рынок «Коробейники», Тулун, улица Урицкого, 4А;

11. Торгово-развлекательный комплекс «Элегант+», Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 66;

12. Торгово-развлекательный комплекс «ЦУМ», Усолье-Сибирское, проспект космонавтов, 11а;

13. Торговый комплекс «Черемховский», Черемхово, улица Первомайская, 199;

14. Торговый центр «Октябрь», Черемхово, Первомайская, 164;

15. ТЦ «Меркурий», Шелехов, 4-й микрорайон, 37.