Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Иркутской области

«Ключевая задача на данный момент — собрать подписи в поддержку кандидата в Президенты. Сейчас мы разбираемся в тонкостях этого процесса. По закону сбор должен быть завершен 31 января следующего года. Штаб будет работать без выходных», — заявил сопредседатель штаба Анатолий Стрельцов.