Избирательный штаб Владимира Путина открылся в Иркутской области

В штабе будут проводить обучение сборщиков подписей, принимать обращения граждан. В скором времени здесь заработает лекторий.
Сопредседателями штаба стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.
Федеральный Избирательный штаб открылся 21 декабря.
Напомним, в Иркутской области продолжается подготовка сборщиков подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты России. Сбор подписей стартует 25 декабря.
Информация о собранных подписях будет передаваться в областной Избирательный штаб. Также здесь будет проходить прием граждан, чтобы каждый желающий мог задать кандидату свой вопрос, сообщить о проблеме.
Еще один формат работы штаба — лекторий. Его спикерами станут бойцы СВО, работники предприятий, врачи, учителя, которые расскажут об изменениях в своих сферах. Лекции можно будет посмотреть онлайн.
«Ключевая задача на данный момент — собрать подписи в поддержку кандидата в Президенты. Сейчас мы разбираемся в тонкостях этого процесса. По закону сбор должен быть завершен 31 января следующего года. Штаб будет работать без выходных», — заявил сопредседатель штаба Анатолий Стрельцов.
Точки сбора подписей в Иркутской области:
1. Торговый центр «Теплый дом», Усть-Илимск, проспект Мира, 41;
2. Торговый центр «Центр», Ангарск, 81 квартал;
3. ТЦ «Байкал», Братск, улица Янгеля, 120;
4. Торгово-развлекательный комплекс «Модный квартал», Иркутск, улица 3 июля, 25;
5. МТЦ «Новый», Иркутск, улица Советская 58/1;
6. Торговый дом «ЭЙ БИ МАРКЕТ», Нижнеудинск, улица Октябрьская, 1;
7. Торговый дом «Сибирь», Тайшет, улица, Транспортная, 19;
8. Магазин «Солнечный», Тулун микрорайон «Угольщиков», 38;
9. Торговый центр «Радуга», Тулун, улица 19 Партсъезда, 2А;
10. Рынок «Коробейники», Тулун, улица Урицкого, 4А;
11. Торгово-развлекательный комплекс «Элегант+», Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 66;
12. Торгово-развлекательный комплекс «ЦУМ», Усолье-Сибирское, проспект космонавтов, 11а;
13. Торговый комплекс «Черемховский», Черемхово, улица Первомайская, 199;
14. Торговый центр «Октябрь», Черемхово, Первомайская, 164;
15. ТЦ «Меркурий», Шелехов, 4-й микрорайон, 37.