Песков: принятие Украины в ЕС подорвет всю систему организации

По его словам, в Кремле долгое время наблюдают дискуссии разных стран в составе ЕС, но они по-прежнему ни к чему конкретному не приводят.
«Принять такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем это просто подорвет всю систему Европейского союза. Трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять. Он развалится», — сказал Песков.
Он добавил, понимание серьезности этой проблемы европейцы «камуфлируют изрядной долей дискуссии». Свое заявление Песков сдала в ответ на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана. 21 декабря в ходе пресс-конференции премьер отметил, что принятие Украины в ЕС сейчас невозможно из-за ее территориальных претензий к России.