Все оружие мира не поможет Украине, заявил премьер Словакии

«Я не верю в военное решение (конфликта на Украине. — Прим. ред.). Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», — сказал он.
Фицо указал, что на рубеже 2023 и 2024 года «условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия».
На прошлой неделе политик говорил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве и ради ее ослабления готова воевать до последнего украинского солдата.
В начале ноября Фицо объявил, что Словакия больше не будет поставлять оружие Киеву со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета помощи ВСУ на 40,3 миллиона евро.
Москва не раз подчеркивала, что западные военные поставки не сулят Украине ничего хорошего и только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.