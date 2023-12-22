Акорда опровергла информацию WSJ о звонке Патрушева в Казахстан

23 августа в Тверской области России разбился частный самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Сообщалось, что в самолете мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако официального подтверждения этому не было. После в Сети появились кадры, снятые очевидцами. На них видно воздушное судно, которое дымится и падает вниз. Отмечалось, что автор ролика сначала подумал, что это падает беспилотник. Телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники в ЧВК «Вагнер», сообщил, что на месте крушения самолета был обнаружен телефон Евгения Пригожина.