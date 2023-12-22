В Омской области создали новый оперштаб: его возглавил вице-губернатор Цуканов

Отметим, что национальная система пространственных данных — это комплекс геоинформационных ресурсов, который объединяет данные о географическом расположении и пространственных характеристиках объектов национального уровня, которая представляет собой базу данных, содержащую информацию о географической структуре территории страны, ее границах, топографии, населенных пунктах, объектах инфраструктуры и других пространственных объектах.