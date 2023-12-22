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В Омской области создали новый оперштаб: его возглавил вице-губернатор Цуканов

В пятницу, 22 декабря 2023 года, опубликовано распоряжение губернатора Виталия Хоценко «О создании оперативного штаба по реализации государственной программы Российской Федерации “Национальная система пространственных данных” на территории Омской области.

«В целях реализации государственной программы Российской Федерации “Национальная система пространственных данных”, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2023 года № 2148, на территории Омской области:

Создать оперативный штаб по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвердить положение и состав оперативного штаба, — говорится в тексте распоряжения за подписью руководителя региона.

В соответствии с текстом документа, возглавил оперштаб заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. Заместителем руководителя данного оперштаба стала замглавы Минцифры Наталья Шилкина.

В состав коллегиального органа также вошли первый замминистра сельского хозяйства региона Олег Колесников, первый замглавы омского Минприроды Сергей Палагута, а также руководители профильных бюджетных учреждений.

Отметим, что национальная система пространственных данных — это комплекс геоинформационных ресурсов, который объединяет данные о географическом расположении и пространственных характеристиках объектов национального уровня, которая представляет собой базу данных, содержащую информацию о географической структуре территории страны, ее границах, топографии, населенных пунктах, объектах инфраструктуры и других пространственных объектах.

Добавим, что в Омской области также действуют оперативный штаб по безопасности и оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.