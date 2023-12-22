В Омской области создали новый оперштаб: его возглавил вице-губернатор Цуканов

«В целях реализации государственной программы Российской Федерации “Национальная система пространственных данных”, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2023 года № 2148, на территории Омской области:
Создать оперативный штаб по реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных», утвердить положение и состав оперативного штаба, — говорится в тексте распоряжения за подписью руководителя региона.
В соответствии с текстом документа, возглавил оперштаб заместитель председателя правительства, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов. Заместителем руководителя данного оперштаба стала замглавы Минцифры Наталья Шилкина.
В состав коллегиального органа также вошли первый замминистра сельского хозяйства региона Олег Колесников, первый замглавы омского Минприроды Сергей Палагута, а также руководители профильных бюджетных учреждений.
Отметим, что национальная система пространственных данных — это комплекс геоинформационных ресурсов, который объединяет данные о географическом расположении и пространственных характеристиках объектов национального уровня, которая представляет собой базу данных, содержащую информацию о географической структуре территории страны, ее границах, топографии, населенных пунктах, объектах инфраструктуры и других пространственных объектах.
Добавим, что в Омской области также действуют оперативный штаб по безопасности и оперштаб по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.