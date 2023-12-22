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Киев придумал наказание для украинцев, сбежавших за границу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, надо лишить пособий и видов на жительство, чтобы они возвращались на родину воевать, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому телеканалу «24 канал».
подоляк
Источник: AP 2023

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», — заявил Подоляк.

По его мнению, нужно «всех уравнять», поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет «на все готовое».

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.

Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.