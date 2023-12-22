Киев придумал наказание для украинцев, сбежавших за границу

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», — заявил Подоляк.
По его мнению, нужно «всех уравнять», поскольку странно, что кто-то остается на родине, а кто-то потом приедет «на все готовое».
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что, по его мнению, следует мобилизовать граждан, покинувших страну. В Минюсте ФРГ отметили, что не будут высылать из страны военнообязанных украинцев по запросу Киева.
Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер подсчитал, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.