В ЦАР призвали Россию участвовать в развитии страны

Перед этим стало известно, что Banсroft начнет работу в ЦАР по приглашению правительства страны. Утверждалось, что сотрудники ЧВК уже находятся в городе Банги и ищут в его окрестностях подходящую локацию для размещения оборудования, в частности беспилотников.