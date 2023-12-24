Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск

Церемония награждения Героев России состоялась 8 декабря. На следующий день, 9 декабря, в Москве состоялся военно-патриотический слет «Славы Героев будем достойны!» с участием более 1,2 тыс. юнармейцев из всех регионов РФ. В своем выступлении перед его юными участниками российский лидер сравнил подвиги участников спецоперации с героической борьбой советских воинов в годы Великой Отечественной войны.