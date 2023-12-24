Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков в Белграде

В воскресенье вечером представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Вход изнутри заблокировала жандармерия.
«Не волнуйтесь, граждане Сербии. И хотя сцены драматические, мы любим свою страну и город, мы не привыкли, что кто-то ломает наш дом. Никакая революция не происходит, ничего из этого у них не получится».
Глава государства назвал протесты оппозиции попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета и пообещал защитить страну.
По его словам, в митингах участвует 2490 человек.
«Мы пытаемся мягкой реакцией сделать так, чтобы не пострадал случайный участник протеста», — отметил Вучич.
Во время обращения президента толпа во главе с лидерами блока «Сербия против насилия» продолжала находиться на ступенях городского собрания.
Внеочередные выборы в скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина прошли в прошлое воскресенье, 17 декабря.
Согласно последним опубликованным Республиканской избирательной комиссией данным, на выборах в парламент лидирует коалиция «Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться» с 46,7 процента поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок «Сербия против насилия» с 23,69 процента. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получила 6,55 процента.
В состав скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция «Доктор Милош Йованович — надежда для Сербии» с 5,02 процента голосов и блок пульмонолога-евроскептика «Мы, голос народа — профессор, доктор Бранимир Несторович», который получил 4,68 процента поддержки.
Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в скупщину проходит с 1,69 процента «Союз венгров Воеводины».
По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. После вручения мандатов депутатам открывается период в 90 дней для формирования нового правительства.