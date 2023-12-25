Политолог: оппозиция Молдавии не предложила альтернатив евроинтеграции

КИШИНЕВ, 25 дек — РИА Новости. Оппозиция Молдавии не предложила альтернативную евроинтеграции идею развития страны и беспомощна в противостоянии с действующей властью, сказал РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В воскресенье в пресс-службе администрации главы молдавского государства заявили, что президент страны Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок и выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз.
«Уверен, что будет положительный результат референдума с учетом импотенции нашей оппозиции, у которой нет никакого конструктивного альтернативного предложения. Во-вторых, будут страшилки — у вас завтра заберут безвизовый режим в Европу, закроют границу и будете сидеть здесь. И, в-третьих, не будет популярного политика, который открыто выступит против процесса евроинтеграции. А еще подключат при голосовании на референдуме силы молдавской диаспоры в Европе».
Политолог отметил, что жителям страны нужна какая-то идея, а на сегодняшний день, кроме евроинтеграции, им ничего не предложили. «Кроме того, нам никогда ничего плохого про ЕС не говорят. У нас люди думают, что если мы вступаем в ЕС, то завтра у нас начинается счастливая жизнь как во Франции, в северной Италии. Люди не задумываются о том, что для этого еще что-то надо сделать. И перед референдумом все будет представляться как выбор между черным и белым. За все хорошее — это ЕС. А альтернатива какая? А ее фактически у нас нет», — подчеркнул Кориненко.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года «ведет» с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.